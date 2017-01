Genç Hakemlerden Başkan Kocadon'a Ziyaret

Bodrum'un genç hakemleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.



Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarete Süper Lig eski hakemi Mehmet Fatih Gökçe, bölgesel hakem Kamil Birim, il hakemleri Mustafa Kara, Gönenç Barut, Mustafa Akince ve Emre Can Tatlıyer ile 18-26 yaşları arasındaki genç hakem adaylarından Samet Şahin ve Can Topal katıldı. Hakem heyeti, ziyaret boyunca Başkan Kocadon ile birlikte futbol gündemini değerlendirerek hakemlik mesleği üzerine bir süre sohbet etti.



Hakemler Derneği tarafından birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla bir etkinlik planlandığını ifade eden Mehmet Fatih Gökçe, sporun daha da gelişmesi için böyle organizasyonları artırmaya çalışacaklarını belirtti. Ziyaret sonunda genç hakem adayları Samet Şahin ile Can Topal, günün anısına Başkan Mehmet Kocadon'a bir hakem tişörtü hediye etti.



Ziyaretlerinden dolayı hakemlere teşekkür eden Kocadon, sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileyerek mesleklerinde de başarılar diledi. - MUĞLA