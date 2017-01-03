Genç Gurmeler

Gençler en sevdikleri yemekleri EKS Mutfak Akademisi'nde kendileri yapıyor.



"Her annenin kabusu, komşudan eve geldiğinde kaşla göz arası dibi tutmuş puding tencereleri, kömür olmuş kurabiye tepsileri, bıçakla kazınmış tavalar… Öyle hemen kızmayın, çocuğunuz içindeki şefi buluyor.



Mutfakta kendine güvenlerinin gelişmesini desteklemek, ünlü şeflere taş çıkartacak lezzetlerde tarifler hazırlamaları için 12-18 yaş arası genç gurmeleri mutfağımıza davet ediyoruz.



Eğlenmek, gülmek sizden, en sevdiğiniz tarifleri hazırlamayı öğretmek bizden…"



Nıcoıse salatası



Somonlu ve hardallı bruschetta



Caprese burger, pesto sos ile Tatlı (İkram)



Etkinlik 3 saat sürmektedir.



Çalışma düzeni: 8 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.



Program 4 Ocak 2017 tarihinde 15: 00-18: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.