Genç Güreşçiler Mindere Çıktı

Türkiye Güreş Federasyonunun (TGF) 2017 yılı faaliyet programında yer alan 23 Yaş Altı Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de başladı.



Balıkesir Alparslan Türkeş Spor Kompleksi Karesi Spor Salonu'nda 3 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde 186 sporcu mücadele etti. Kıran kırana geçen müsabakalarda güreşçiler, rakiplerini yenmek için ter döktü.



TGF Başkanı Musa Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonanın 8 sıklette düzenlendiğini belirtti.



Aydın, buradaki sporcuların gelecekte Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bizim için bu yaş grubu çok önemli. Bu yaş grubu Türk güreşinin teminatı. Yani 2020-2024 olimpiyatlarına gidecek yaş grubu bu sporcular. Dolayısıyla bu sporcularımız bizim için çok önemli. Bu şampiyonada başarılı olan sporcular, büyüklerle birlikte milli takım kampına girecekler ve daha sonra orada hazırlanıp, Avrupa ile dünya şampiyonalarına katılacaklar."



Yarışan tüm sporculara, hakemlere, antrenörlere ve idarecilere başarılar dileyen Aydın, "Balıkesir denilince, güreş ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan akla geliyor. İnşallah onun izinde onun başarısında sporcular yetiştiririz." ifadelerini kullandı.