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Genç Girişimcilik Geliştirme Programı Başlıyor
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Genç Girişimcilik Geliştirme Programı Başlıyor

Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 'Sosyal Girişimcilik Odaklı Genç Girişimcilik Geliştirme Programı' başlıyor.

Genç Girişimcilik Geliştirme Programı Başlıyor

Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 'Sosyal Girişimcilik Odaklı Genç Girişimcilik Geliştirme Programı' başlıyor. Program 7 gün sürecek ve başarıyla tamamlayanlara KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası verilecek.

Kaynak: Dunya.com

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Ankara, Kosgeb