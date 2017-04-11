Genç Girişimcilik Geliştirme Programı Başlıyor
Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 'Sosyal Girişimcilik Odaklı Genç Girişimcilik Geliştirme Programı' başlıyor.
Genç İstihdamının Artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 'Sosyal Girişimcilik Odaklı Genç Girişimcilik Geliştirme Programı' başlıyor. Program 7 gün sürecek ve başarıyla tamamlayanlara KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası verilecek.
Kaynak: Dunya.com
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