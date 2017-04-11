Genç istihdamının artırılması için 'Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 'Sosyal Girişimcilik Odaklı Genç Girişimcilik Geliştirme Programı' başlıyor. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen programın ilk iki modülü 2-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında, üçüncü modülü 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sosyal girişimci olan ya da olmak isteyen herkese açık olan programı başarıyla tamamlayanlara KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası verilecek. Programa son başvuru tarihi ise 21 Nisan 2017 olarak belirlendi.



Ankara'da sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2017 yılında öncelik verilen çalışma alanları içerisinde bulunuyor. Bu kapsamda bölgede yaşanan önemli sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulunması için sosyal girişimciliğin teşvik edilmesi, Ankara'nın sosyal sermaye varlığının geliştirilmesi ve sosyal inovasyon konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması hedefleniyor. Toplumdaki sosyal sorunlara olan farkındalığın artırılması, bu sorunların çözümü için yenilikçi ve sürdürülebilir modellerin oluşturulması ve girişimcilerin desteklenmesi amaçlarıyla hareket eden Ankara Kalkınma Ajansı, öncelikle gençlere ve sivil toplum gönüllü ve çalışanlarına yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleyecek, sonrasında mentorlük desteği sağlayacak ve yıl sonunda da gençleri sosyal girişimciliğe teşvik etmek amacıyla Sosyal Girişimcilik Yarışması düzenleyecek.



KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi sertifikası verilecek



Bu kapsamda yapılacak faaliyetlerin ilki; genç istihdamının artırılması için Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Sosyal Girişimcilik Odaklı Genç Girişimcilik Geliştirme Programı olacak. Program, sosyal girişimci olan ya da olmak isteyen kişilerin katılımına açık olup, 7 gün sürecek. Programın ilk iki modülü 2-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında, üçüncü modülü 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak. Eğitime düzenli katılım sağlayan ve iş planı hazırlayan kişilere KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası verilecek. Aynı zamanda başarılı girişimci adayları proje kapsamında mentorlük programına ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenecek Ankara Sosyal Girişimcilik Yarışması'na katılma fırsatı ele edecek.



Programa katılım koşulları; 18-32 yaş arasında olmak, 2 veya 4 yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından mezun olmak ya da öğrenimine devam ediyor olmak ve potansiyel bir sosyal girişimcilik iş fikrine sahip olmak şeklinde belirlendi. Eğitim sonunda iş planını tamamlayan kişilere katılım sertifikası verilecek. Başvuru için http://girisimci.ankaraka.org.tr/yedp/YEDPappform_SE.php adresindeki bilgi formunun doldurulması gerekiyor. Programa yapılacak başvurular, 21 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek. Değerlendirme sonucu bilgilendirme 24 Nisan 2016 tarihinde e-posta yolu ile yapılacak. - ANKARA