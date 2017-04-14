Genç Girişimcilere Sertifikaları Verildi

Uşak Belediyesi, İŞ-KUR ve KOSGEB iş birliğiyle açılan girişimcilik kursunu tamamlayan kursiyere sertifikaları verildi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 250'si kadın olmak üzere bugüne kadar 600 girişimciyi iş hayatına hazırladıklarını söyledi. Genç girişimcilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Nurullah Cahan, özellikle kadınların kendi işini kurmasına yönelik destekleri artıracaklarını belirtirken, "Kadınların kurslara gösterdikleri ilgiden dolayı çok memnunuz. Uşak, Türkiye genelindeki oranlara göre en fazla kadın esnafın bulunduğu ilimiz. Kadınlarımızın ekonomide aktif olarak rol almaları, ailelerimizin kalkınması ve ekonomik zorlukların aşılması açısından önemli. Belediye olarak, daha fazla kadın girişimciyi bekliyoruz." dedi.



İŞ-KUR Uşak İl Müdürü İlhan Temel ve KOSGEB Uşak İl Müdürü Adem Aypar da girişimcilere yönelik desteklemeler hakkında bilgi verdi.



Konuşmaların ardından girişimcilere sertifikaları verildi.