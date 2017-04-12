Genç Girişimci, Devletten Aldığı Destekle Orta Doğu'yu Isparta 'Elma'sıyla Buluşturdu

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı tarihi Afşar köyünde Tarım ve Kırsal Yatırımları Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı krediyle yola çıkan genç girişimci Orta Doğu'yu Isparta 'elma'sıyla buluşturdu. 21 bin metrekarelik kapalı alanda kurduğu soğuk hava ve paketleme tesisinde 50 çalışanıyla Irak, İran ve Pakistan'a yılda 5 bin ton elma ihraç eden genç girişimcinin yıllık ihracat geliri ise 7 milyon 500 bin TL'yi buluyor.



Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden mezun olduktan sonra Gelendost'ta soğuk hava deposu kuran Asım Dursun, TKDK'dan 800 bin TL'lik hibe almayı başardı. Toplam yatırımını 2 milyon TL 'ye çıkartarak bölgenin ilk atmosfer kontrollü soğuk hava deposunu kuran Dursun, şimdi Orta Doğu'ya ve komşu ülkelere elma ihracatı yapıyor. Deposunda paketleme tesisini de oluşturan Asım Dursun ve kardeşi İbrahim Dursun, bugünlerde yoğun bir şekilde elma ihracatına imza atıyor.



Elmanın altın yıllarından birini yaşadığını belirten İbrahim Dursun, "İran, Irak ve Pakistan'a şu anda Golden ve Starking çeşitleri ile ihracatımız devam ediyor. Günde 3-4 tır elma depomuzdan hazırlanarak yola çıkıyor. Bağlantılarımız doğrultusunda elmalarımızı paketliyoruz ve tırlara yükleyip gönderiyoruz. Elmaya bu yıl talep çok fazla ve fiyat olarak da altın yılını yaşıyor. Elmanın bu yıl hak ettiği değeri kazanması üreticilerin de yüzleri güldürüyor. Atmosferli soğuk hava deposunda çok az miktarda elmamız kaldı. Bu elmalarımız da bağlantılarımız doğrultusunda Orta Doğu ülkelerine sevk edilecek. İnşallah yeni sezonda da elma hareketliliğinin böyle gitmesini temenni ediyoruz" dedi.



"2 TL'ye kadar alıcı buluyor"



Bugünlerde ihraç edilen elmanın kilo fiyatının kalitesi, boyu ve cinsine göre değiştiğini belirten işletmeci İbrahim Dursun, elmanın kilosunun 1 TL 40 kuruş ile 2 TL'ye kadar alıcı bulduğunu ve tüccarlar aracılığı ile Orta Doğu ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. İşletmeci Asım Dursun da, "Köyümüzün bulunduğu ovamızda ve bölgemizde yetiştirilen elmalarımız dünyada eşi benzeri olmayan bir kaliteye sahip. Elmalarımızın kaliteleri oldukça yüksek ve organik olarak yetiştirildiğinden tüketicinin damak tadı zevkini artırıyor. Aroması, kokusu ve lezzeti bakımından Isparta'da yetişen elmalarımız dünyanın en kaliteli elmalarıdır. Bunu gidip gördüğümüz fuarlarda ve incelemede bulunduğumuz çeşitli üretim merkezlerinde tespit eden elma üzerine ihtisas yapmış Üniversite hocalarımız söylüyor" dedi.



"Ekonomiye can veriyoruz"



Asım Dursun, 2 milyon TL yatırım maliyetli iş yerinin önceki depoya atmosfer basınçlı depo eklenerek toplamda 6 bin tonluk depolama kapasitesine ulaştığını söyledi. Dursun, Gelendost bölgesindeki ilk atmosfer kontrollü soğuk hava deposunu kurmaktan mutlu olduklarını belirtti. Atmosfer kontrollü soğuk hava deposunda, meyvenin kimyasal yollarla değil doğal olarak tazeliğini koruduğunu söyleyen Asım Dursun "Atmosfer kontrollü sistemde depo içindeki oksijen alınarak meyve uyumaya alınıyor. Böylece depodan çıktığında ilk günkü kadar taze oluyor. Bu nedenle de tüccar tarafından da tercih ediliyor. Elma dalından eylül veya ekim ayında koparıldı. Yaklaşık 6 aydır depoda ve ilk günkü tazeliğini koruyor" ifadelerini kaydetti. Depolama, paketleme ve yükleme işlerinde de çok sayıda işçi çalıştığını belirten Asım Dursun, "Hem bizim personelimiz hem de tüccarların personeli işsiz kalmamış oluyor ve ekonomiye can verilmiş oluyor" diye konuştu. - ISPARTA