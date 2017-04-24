Genç Futbolcular Hünerlerini Sergiledi

UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaşacak Benfica ve Salzburg'un genç futbolcuları yeteneklerini sergiledi.

UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaşacak Benfica ve Salzburg'un genç futbolcuları yeteneklerini sergiledi.

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Salzburg, Benfica, Futbol
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