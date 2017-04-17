Genç Erkekler Boks Türkiye Finalleri Trabzon'da Yapıldı

Okulsporları Genç Erkekler A Kategorisi Boks Türkiye finalleri Trabzon'da yapıldı.



Yomra Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve 41 ilden 320 sporcunun katıldığı finaller bir hafta sürdü. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalara spor sporseverler de büyük ilgi gösterdi. Şampiyonanın final maçlarını Yomra Kaymakamı Hasan Balcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Boks Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Akkaya ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Okulsporları Şube Müdürü Yusuf Çebi de izledi. Dereceye giren sporculara ödüllerini veren Kaymakam Balcı, "Son derece heyecanlı maçlara tanık olduk. Son derece başarılı sporcular var" derken, İl Müdürü Öztürk de, "Türk sporunun giderek uluslararası arenada söz sahibi olduğunu herkes gözlemliyor. Bu gençlerimiz, yakın gelecekte bu anlamda ülkemizin büyük umudu ve gururu olacaklar. Onlardan çok büyük başarılar bekliyoruz, bunu yapacaklarını zaten kanıtladılar" ifadelerini kullandı. - TRABZON