Genç Erkekler Basketbolda Şampiyon Zeki Konukoğlu

İnegöl Belediye Başkanlığı Kupası'nda heyecan sürüyor.

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Başkanlık Kupası, tüm hızıyla sürüyor. 6 branşta 23 kategoride düzenlenen ve 4 bin öğrencinin katılımıyla Bursa'nın en büyük spor organizasyonu unvanına sahip İnegöl Belediye Başkanlığı kupasında, grup maçlarının ardından çapraz eşleme ile yapılan çeyrek ve yarı final maçları sonucunda basketbol branşının genç erkekler kategorisinde final heyecanı yaşandı. Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi ile Elit Grup Anadolu Lisesinin karşı karşıya geldiği finalde, rakibini 40-32 mağlup eden Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi şampiyonluğa uzandı.

AKTAŞ KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDE ÖĞRENCİLERLE İZLEDİ

Yeniceköy spor salonunda oynanan final karşılaşmasını Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ta tribünde öğrencilerle birlikte takip etti. Nefes kesen mücadelenin yaşandığı müsabaka da öğrenciler şampiyonluğa ulaşmak adına büyük bir mücadele verirken, dolu tribünlerde de coşku ve tezahürat eksik olmadı.

AMAÇ; DAHA FAZLA ÖĞRENCİYİ SPORUN İÇERİSİNE KATABİLMEK

Maç sonrası Başkanlık Kupasının genç erkekler basketbol finaline ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnegöl olarak nüfusumuza, ekonomimize yaraşır bir şekilde eğitimde de, sporda da, kültür sanatta da hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bu görkemli Başkanlık kupamızda amacımız mümkün olduğunca daha fazla öğrenciyi sporun içerisinde tutabilmek. Futbol, futsal, voleybol, basketbol, masa tenisi ve puanlı atletizm olmak üzere 6 ayrı branşta, 14'ü erkekler ve 9'u kızlarda olmak üzere 23 kategoride 4 bin civarında sporla ilgilenen çocuğumuzla müsabakalar düzenliyoruz. Bugün de basketbolda genç erkekler kategorisinin final maçını izlemeye geldik. Gençlerin bugün sahada göstermiş oldukları mücadele ve onları desteklemek için tribünlerde yerini alan öğrencilerimizin coşkusu görülmeye değer. "

BU TÜR ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Birbirinden zor ve çekişmeli maçlarda olağanüstü bir performans sergileyen geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizi yapmış oldukları müsabakalarda izlerken ve onların bu heyecanlarına ortak olurken bizler, onları böylesi güzel aktiviteler ile buluşturduğumuzdan dolayı ayrıca mutlu olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum diyen Aktaş, "öğrencilerin ders dışında da sportif faaliyetlerde uğraş vermelerini ve onların özgüven kazanmaları açısından önem arz eden bu tür etkinlikleri belediye olarak düzenlemeye devam edeceğiz. Ben burada görev alan hocalarımıza, organizasyonda emeği geçen Belediye Spor İşleri Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, müsabakalara katılan tüm öğrencilerimize sonsuz başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.