Genç Dünya Koleji Eğitimde İddialı

Malatya'da kısa süre önce eğitim öğretim faaliyetine başlayan Genç Dünya Kolejinin Kurucu Müdürü Seda Nikbay Yenice, Malatya'da eğitime yeni bir ivme kazandıracaklarını söyleyerek, eğitimde iddialı olduklarını belirtti.



Geçtiğimiz günlerde Fahri Kayahan bölgesinde eğitim öğretim hayatına merhaba diyen Genç Dünya Kolejinin misyon ve vizyonu hakkında açıklamalarda bulunan Yenice, sağlam ve dinamik bir kadroyla bu işe başladıklarını belirterek, amaçlarının Malatya'da kaliteli eğitim yapmak olduğunu aktardı. Kendisinin 12 yıla yakın bir eğitim hayatının olduğunu kaydeden Yenice, okullarının Malatya'nın en güzel yerlerinin bir tanesinde olduğunu ifade ederek, "Gerek fiziksel gerekse sosyal koşullarımız son derece elverişli. Okulumuzda anaokulu, ilköğretim ve ortaokulu bölümlerimiz var. Modern görünümü ve elverişli ortamıyla öğrencilerimizi hak ettikleri şekilde ağırlayacağız" ifadelerini kullandı. Sistemli ve planlı bir eğitim anlayışı benimsediklerini dile getiren Yenice, "Eğitim anlayışımız çağın gereklerine son derece uygun. Amacımız hem sosyal hem kültürel hem de bilimsel anlamda öğrencilerimizi donanımlı yetiştirmek. Uygulayacağımız farklı programlarla bu işte ne kadar ciddi olduğumuz göstereceğiz. Kaliteli eğitim için velilerimizin bizi tercih etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



Okul hakkında bilgiler veren Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Burcu Sultan Apbak ise, "Genç Dünya Koleji olarak her şeyden önce amacımız, sorumluluk sahibi, bilimsel düşünmeyi başarabilen ve kendini ifade edebilen çocuklar yetiştirmek. Malatya'da Genç Dünyalı olmak bir ayrıcalık olacaktır. Biz bu konuda iddialıyız, eğitim konusunda kendimize güveniyoruz" diye konuştu. - MALATYA