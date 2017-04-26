Genç Denizli Türk Kültür Mirasına Sahip Çıkıyor

Ebru ve minyatür sanatçısı Suna Selma Koçal, Genç Denizli Geleneksel Türk El Sanatları Kulübü'nün davetlisi olarak gençlerle bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Geleneksel Türk El Sanatları Kulübü'nün davetlisi olarak Denizli'ye gelen Koçal, gençlere ebru sanatının tarihini ve yapılış tekniklerini anlattı, battal ebru, bülbül yuvası, gelgit ve taraklı ebruyu uygulamalı olarak gösterdi.



Ebru için boyaların iyi ezilmesi gerektiğini anlatan Koçal, gençlerle farklı ebru çeşitleri yaptı.



Gençlerin ebru sanatı hakkında merak ettikleri soruları yanıtlayan Koçal, düzenlediği ücretsiz geleneksel Türk el sanatları kursları ile Türk kültür mirasına sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.