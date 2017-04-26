Genç Denizli Türk Kültür Mirasına Sahip Çıkıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Geleneksel Türk El Sanatları Kulübü'nün davetlisi olarak Denizli'ye gelen ünlü ebru ve minyatür sanatçısı Suna Selma Koçal, gençlerle bir araya geldi.



Ünlü ebru ve minyatür sanatçısı Suna Selma Koçal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli Geleneksel Türk El Sanatları Kulübü'nün davetlisi olarak Denizli'ye geldi. Genç Denizli Ofisinin bulunduğu tarihi Merzeci Un Fabrikası'nda kulüp üyeleri ile bir araya gelen Koçal'a Genç Denizli Geleneksel El Sanatları Eğitmeni Gülay Güden eşlik etti. İki günlük programda gençlere ebru sanatının tarihini ve yapılış tekniklerini anlatan Koçal, battal ebru, bülbül yuvası, gelgit ve taraklı ebruyu uygulamalı olarak gösterdi. Koçal, dalgalı ebru, İstanbul lalesi, akkase ebru ile murakka yapımını da yine uygulamalı olarak anlattı.



Ebru hakkında merak edilen soruları yanıtladı



Gençlerin ebru sanatı hakkında merak ettikleri soruları yanıtlayan Koçal, ebru için boyaların iyi bir şekilde ezilmesi gerektiğini anlatarak, gençlerle birlikte farklı ebru çeşitlerini yaptı. Ebru sanatının en parlak zamanının Osmanlı döneminde yaşandığını ifade eden Koçal, düzenlediği ücretsiz geleneksel Türk el sanatları kursları ile Türk kültür mirasına sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - DENİZLİ