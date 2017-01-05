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Genç Çiftçilere Düve Desteği
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Genç Çiftçilere Düve Desteği

Konya'da Tarım Bakanlığı'nın genç çiftçilere yönelik hibe desteği kapsamında düve dağıtımı yapıldı.

Genç Çiftçilere Düve Desteği

Konya'da Tarım Bakanlığı'nın genç çiftçilere yönelik hibe desteği kapsamında düve dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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