Genç Çiftçilere 102 Büyükbaş Hayvan Teslim Edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir içesinde 17 genç çiftçiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 102 büyükbaş hayvan teslim edildi.



Viranşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından organize edilen teslim programında hak sahipleri ve yakınları katıldı. Viranşehir'e getirilen büyükbaş hayvanlar hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından teslim edildi. Viranşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr Siraç Yolcu, hak sahiplerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Genç çiftçilerin istihdamı ve gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla uygulamaya konan projenin önemine vurgu yapan Yolcu, hayvanlarını teslim alan genç çiftçilere hayvanlara iyi bakmaları konusunda tavsiyelerde bulunarak, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili de önemli uyarılarda bulundu. Projeye yoğun olarak ilgi gösterildiğini ifade eden Viranşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr Siraç Yolcu, teslim edilen büyükbaş hayvanların bundan sonraki süreçte yerinde inceleneceğini ve çiftçilere gerekli desteğin devam edeceğini de müjdeledi. Öte yandan proje kapsamında çiftçilere 30 bin liraya kadar karşılıksız (hibe) desteği sağlanacak. - ŞANLIURFA