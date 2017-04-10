Genç Çiftçiler Bilgilendirildi

Kale ilçesinde genç çiftçiler için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi konusunda Kale Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıya Kaymakam Mehmet Güder, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Zeki Sadak, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aytaç Doğruyol, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde Mühendis Mustafa Taşdoğan, muhtar ve çiftçiler katıldı.



Burada konuşan Macit, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.



Macit, destekleme kapsamındaki 30 bin lira hibe desteğinin 18-40 yaş arası genç çiftçilerin uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik üretimine yönelik projeleri içerdiğini hatırlattı.



Doğruyol da çiftçilere hibe desteklemelerinden nasıl yararlanacaklarını anlattı.