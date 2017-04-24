Genç Çiftçi Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas'ta, Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müdürlüğün konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, Genç Çiftçi Projeleri kapsamında geçen yıl kentte 5 bin 897 başvuru olduğunu belirtti.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ülke genelinde 15 bin projeyi desteklediğini anımsatan Yıldız, "İlimiz için 2016 yılında 8 milyon 820 bin lira ödenek ayrılmış olup toplam 294 proje desteklenmiştir. 2016 yılı içinde ilimize 161 projeye 966 büyükbaş hayvan, 55 projeyle 2 bin 200 küçükbaş hayvan ilimiz çiftçilerine kazandırılmıştır. Ayrıca 73 arıcılık ve 5 serbest gezen tavuk işletmesi ilimize proje kapsamında kurulmuştur. 2017 yılı Genç Çiftçi Projesinin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



Toplantıya, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birlik Müdürü İsmail Köse, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürleri ve merkez köy muhtarları katıldı.