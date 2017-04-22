Mengen ilçesinde "Genç Çiftçi" Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile İlçe Müdürlüğü personelleri tarafından, köy muhtarları ve çiftçilere, proje hakkında bilgi verildi.



Kızılay Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantının açılış konuşması yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Mengen İlçe Müdürü Hasan Taş, projeyi anlattı.



Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, alternatif gelir kaynağı temini, gelir düzeyinin iyileştirilmesi ve kırsalda genç nüfusun istihdamının sağlanması için çalıştıklarını belirten Taş, girişimci, güvenilir, güçlü ve gönüllü gençlerin desteklenmesini amaç edinen, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik 30 bin lira değerinde hibe ödemesi programını başlattıklarını ifade etti.



Ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi personelleri, bu yılki proje başvuru şartlarını, konuları, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik gereken şartları sunumla çiftçilere açıkladı.



Toplantıda, proje kapsamında 2016 yılında il genelinde 2 bin 11 geçerli müracaattan 159'unun desteklemeye hak kazandığı, bu projelerin toplam değerinin ise 4 milyon 770 bin lira olduğu bilgisi de çiftçilerle paylaşıldı.