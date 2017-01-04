AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2016 yılında uygulanmaya başlanılan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Bolu'da 159 genç çiftçinin hibe projeden faydalandığını söyledi.



AK Parti İl Başkanı Doğanay gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 2018 yılına kadar süreceğini, 2016 yılı için Bolu'ya ayrılan 4 milyon 770 bin lira bütçeye göre 159 kişinin hibe projeden yararlanmaya hak kazandığını ifade etti.



"Bu projelerden 101 adedi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, 19 adedi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 39 adedi de bitkisel üretim konulu projelerden oluşmuştur." diyen Doğanay, "İktidarımız döneminde çiftçimize verilen destek her yıl artarak devam edecek. AK Parti iktidarıyla birlikte çiftçinin kırsal üretim yapması noktasında ciddi destekler verildi." diye konuştu.



Doğanay yürütülen bitkisel üretim konulu projeler kapsamında, 23 adet arıcılık, 4 adet kanatlı hayvan yetiştiriciliği, 7 adet kapama meyve bahçesi, 1 adet ahududu yetiştiriciliği, 1 adet mantarcılık, 1 adet açık alanda süs bitkisi yetiştiriciliği ve 2 adet seracılık projesinin hayata geçirildiğini kaydetti.