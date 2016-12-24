Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 15 kişiye 90 dişi dana verildi.





İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü bahçesinde hayvanların teslimi için tören düzenlendi.



Törene katılan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, hayvanlarını almak için gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



İlçede hayvancılığı geliştirmek için devletin büyük destekler verdiğini belirten Uzunoğlu, çiftçilere hayırlı olsun dileklerini iletti.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nusret Recep Gümüş, proje hakkında bilgi vererek, hayvansal üretime yönelik bu projeler kapsamında 15 kişiye 6'şar adet olmak üzere 90 tane 11 aylık büyükbaş dişi dana verildiğini söyledi.



Gümüş, yurt dışından getirilen danaların hibe olarak verildiğini de sözlerine ekledi.



Konuşmanın ardından çiftçilere danalar teslim edildi.



Programa, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve vatandaşlar katıldı.