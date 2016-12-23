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Genç Çiftçi Projesi
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Genç Çiftçi Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hayvancılık alanında hibe almaya hak kazanan genç çiftçilere hayvanların dağıtımı yapıldı.

Genç Çiftçi Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hayvancılık alanında hibe almaya hak kazanan genç çiftçilere hayvanların dağıtımı yapıldı.

Kale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli veteriner Ahmet Mamak, veteriner hekim Mutlu Şenbaba ve ziraat mühendisi Mazlum Özcan kontrolünde yapılan dağıtımda ilçedeki 7 genç yetiştiriciye, toplam 42 damızlık düve dağıtıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aytaç Doğruyol, dağıtımda yaptığı konuşmada, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programının uygulamaya konulduğunu anımsattı.

Kale'de de bu yıl projeye 80 müracaat gerçekleştirildiğini, 7 büyükbaş biri de arıcılık olmak üzere 8 projenin onaylandığını aktaran Doğruyol, ilçeye ayrılan ödeneğin 240 bin lira olduğunu kaydetti.

Üreticilere tarımsal alandaki desteklerinin de devam edeceğini vurgulayan Doğruyol, genç çiftçilere dağıtılan hayvanların hayırlı olmasını diledi.

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Mamak, Arıcı, Kaza