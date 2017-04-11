Genç Çiftçi" Projesi 2017 Yılı Başvuruları Başladı

Sinop İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şahin Değirmen, "Genç Çiftçi" projesi 2017 yılı başvurularının başladığını söyledi.



Basın toplantısı düzenleyen Şahin Değirmen, "Genç Çiftçi" projesi ve bakanlık desteklemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Değirmen, "Kırsal kalkınma destekleri kapsamında 07 Nisan Cuma günü başlayan Genç Çiftçi projelerinin desteklenmesi; kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin TL'ye kadar hibe ödemesini kapsamaktadır. Cuma günü başlayan müracaatlar 20 işgünü süresince devam edecektir. Ön başvurular, 'https: //gencciftci.tarim.gov.tr' uzantılı internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Kesin başvurular ise genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim birimin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Genç Çiftçi desteklemelerinden 41 yaşından gün almamış, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız faydalanabilecektir" dedi.



2016 yılı içerisinde Sinop'ta 169 adet Genç Çiftçi projesine toplam 5 milyon 70 bin TL hibe desteği verildiğini belirten Şahin Değirmen, "2016 yılında ekonomik yatırımlar kapsamında (11. etap) ilimize yaklaşık 6,7 milyon liralık yatırım tutarının 3,4 milyon lirası bakanlığımız tarafından hibe desteği olarak sağlanmıştır. Önümüzdeki günlerde 12. etap başvurularının başlayacak" diye konuştu.



Genç Çiftçi projesi ile ekonomik olarak hayatını idame ettiremeyen gençlere kendi gelir kapısını oluşturup ayakları üstünde durmasının amaçlandığını dile getiren Değirmen, tüm tarımsal desteklemelerin kırsaldan kente göçün önlenmesi gibi katkıları da beraberinde getireceğini sözlerine ekledi. - SİNOP