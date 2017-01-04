Viranşehir ilçesinde, genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programı kapsamında 102 büyükbaş hayvan hak sahiplerine teslim edildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Siraç Yolcu, yaptığı açıklamada genç çiftçilerin istihdamı ve gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla projenin yürütüldüğünü söyledi.



Projeye yoğun ilgi olduğunu belirten Yolcu, "17 çiftçimiz hayvanlarını teslim aldı. Büyükbaş hayvanlarını teslim alan hak sahiplerine hayvanlara iyi bakmaları ve karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz. Hibe edilen hayvanlar bundan sonraki süreçte yerinde incelenecek." dedi.