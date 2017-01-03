Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında kurayla 52'si kadın 78 çiftçiye 468 damızlık düve dağıttı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Suat Parıldar, Belediye Mezbahasında düzenlenen törende, her bir genç çiftçiye 30 bin lira değerinde, tamamı ithal altışar büyükbaş hayvan verdiklerini belirtti.



Geçen hafta da 5 genç çiftçiye 200 merinos ırkı koyun dağıttıklarını hatırlatan Parıldar, şunları kaydetti:



"İki genç çiftçimize daha 80 koyunu önümüzdeki günlerde dağıtacağız. 34 genç çiftçimize de seracılık, süs bitkileri, kivi ve arıcılık konularında yine 30'ar bin lira değerinde destek verdik. Bakanlığımızca uygulanan projeden Yalova'dan 119 genç çiftçimiz yararlanıyor. Projeden yararlanacak genç çiftçilerimizin çoğunluğunu kadın çiftçilerimiz oluşturuyor. Dağıttığımız bu hayvanlarla Yalova'da hayvancılığın kısa zamanda büyük gelişme göstereceğine inanıyor, bu projenin ülkemize, ilimize ve bu projeden istifade edecek ailelere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yalova'da 52'si kadın 78 çiftçiye 468 damızlık düve kurayla dağıtıldı. Projeden daha çok kadınlar yararlandı."



Parıldar, genç çiftçilerin proje uygulanmaya başladıktan sonra en az 3 yıl hayvancılık faaliyetini devam ettireceklerini ve aldıkları hayvanları bu sürede satamayacaklarını veya başkasına devredemeyeceklerini de sözlerine ekledi.



Proje kapsamında Altınova'dan 17 çiftçiye 102, Armutlu'dan 4 çiftçiye 24, Çınarcık'tan 6 çiftçiye 36, Çiftlikköy'den 21 çiftçiye 126, Termal'den 7 çiftçiye 42 ve il merkezinden 23 çiftçiye 138 büyükbaş hayvan dağıtıldı.