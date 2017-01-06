Karaman'da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan, genç çiftçi hibe projesi kapsamında genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.



Belediye Hayvan Pazarında düzenlenen dağıtım törenine katılan Vali Süleyman Tapsız, Karaman'ın önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



İldeki iş gücünün önemli kısmının tarım sektöründe istihdam edildiğini ifade eden Tapsız, şunları kaydetti:



"Tarım altyapımızın güçlendirilmesi ve başarıya ulaşması için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bugün Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzce başarıyla uygulamaya konulan genç çiftçi projesi kapsamında genç çiftçi kardeşlerimize hayvanlarını teslim edeceğiz. Bundan dolayı projeleri kabul edilen çiftçilerimizi tebrik ediyor, hayırlı bol kazançlar diliyorum."



Daha sonra 126 genç çiftçiye altışar adet büyükbaş hayvan teslim edildi.