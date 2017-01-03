Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında Bigadiç'te 1 üreticiye 40 küçükbaş hayvan hibe edildi.
İlçeye bağlı Kırca Mahallesi'nde oturan Kadriye Demir, program çerçevesinde kendisine verilen 38 dişi, 2 erkek küçükbaş hayvanı düzenlenen törenle teslim aldı.
Törene, Belediye Başkanı İsmail Avcu, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tezcan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Bigadiç Süt Üreticileri Birliği Başkanı Murat Değer, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğini temsilen Belediye Meclis Üyesi Rasim Özkan katıldı.
Genç Çiftçi Hibe Programı
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında Bigadiç'te 1 üreticiye 40 küçükbaş hayvan hibe edildi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Genç Çiftçi Hibe Programı kapsamında Bigadiç'te 1 üreticiye 40 küçükbaş hayvan hibe edildi.
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