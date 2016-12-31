Karabük'te, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan "Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi" kapsamında büyükbaş hayvanlar düzenlenen törenle dağıtıldı.





Karabük Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törende, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında gönderilen büyükbaş hayvanlar çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.



Vali Mehmet Aktaş, burada yaptığı konuşmada, 30 bin lira değerinde inek, koyun ve zirai faaliyetler için destek verildiğini söyledi.



Karabük'te bu destekten 129 vatandaşın yararlanmaya hak kazandığını ve bu kapsamda 85 vatandaşa bugün inek dağıtımı yapılacağını anlatan Aktaş, "Son yıllarda insanlarımız farklı sebeplerle şehir merkezlerine göç ediyorlar, köylerimizi terk ediyoruz. Aslında bana sorarsanız günümüz Türkiye'sinde köylerimize ulaşımda hiçbir sıkıntımız yok. Şehirde, ilçe merkezinde işimiz olsa bile köylerimizde oturmalıyız, köylerimize ve arazilerimize sahip çıkmalıyız ve de üretmeliyiz. Köylemizde oturan vatandaşlarımız bile bir bakıyorsunuz yumurtayı, sütü, yoğurdu marketten, bakkaldan alıyor kendisi üretmiyor. Bu alışkanlığımızı da terk etmeliyiz ve üretmeliyiz. Bu projede köyde yaşayan insanlarımızın üretim yapmalarını hedefleyen, hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı yapmayı hedefleyen güzel bir projedir. Bu projenin ülkemize, ilimize ve bu projeden istifade edecek ailelere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.



Törene, AK Parti Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı, Ziraat Odası Başkanı Hasan Benlioğlu ve hibe desteği kazanan genç çiftçiler katıldı.