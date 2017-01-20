Genç Avukat Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ankara-Kayseri karayolunda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken aracının kontrolünü kaybeden avukat, yaşanan kazada hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametinden Ankara istikametine seyir halindeki 06 ZZG 75 plakalı otomobili ile Kırşehir-Nevşehir il sınırında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ve avukat olduğu öğrenilen E.D., kaybettiği direksiyon hakimiyeti sonrasında otomobilinin takla atması sonrası kaza yaptı.



112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR