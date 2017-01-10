Genç Askon'dan Halep'e 2 Tır Yardım

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi Gençlik Kurulu (Genç ASKON) Halep için yardım kampanyası düzenledi.



Genç ASKON Başkanı Ahmet Esat Talo, yaptığı açıklamada, Kayseri'deki hayırseverlerin sayesinde 700 soba, 300 battaniye ve muhtelif ihtiyaç malzemeleri ile doldurulan iki tırı savaş mağdurlarına ve yetimlere teslim ettiklerini söyledi.



İç savaşın devam ettiği Suriye'de insanlık dramı yaşandığını ve dünyanın bu vahşete seyirci kalmaması gerektiğini belirten Talo, "Suriye'de yaşananlar karşısında büyük bir sınav veriyoruz. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yaşananlara kayıtsız kalamayız. Orada büyük acılar yaşanıyor. Onların acılarını kendi acımız olarak görüyoruz. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır." şeklinde konuştu.