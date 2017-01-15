Gemlik'te Tekne Yangını

Bursa'nın Gemlik içesinde, onarılmak üzere karaya çekilen bir teknede çıkan yangın zarara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Kayıkhane mevkisinde tamir için kıyıya çekilen bir tekneden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, teknede hasar meydana geldi.



Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yangının, ısınmak için tekneye giren bir kişi tarafından çıkarılmış olabileceği belirtildi.