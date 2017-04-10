Gemlik'te Mustafa Ceceli'den Bursaspor Atkılı Darbuka Şov
BURSA'nın Gemlik İlçe Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında konser veren Mustafa Ceceli, hayranlarına müzik ziyafeti çekti.
BURSA'nın Gemlik İlçe Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında konser veren Mustafa Ceceli, hayranlarına müzik ziyafeti çekti.
Gemlik Belediyesi'nin 2017 Kültürel Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Bahar Konserinde Pop Müziğin sevilen ve güçlü sesi Mustafa Ceceli sahne aldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konseri yaklaşık 25 bin Gemlikli izledi. Eski ve yeni albümlerinden en seçkin eserlerini Gemliklilere seslendiren Mustafa Ceceli, kendisini izlemeye gelen coşkulu kalabalığı sahne performansıyla da mest etti.
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ve AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Mustafa Ceceli'ye çiçek, Gemlik Zeytini ve Zeytinyağı ile Türk Bayrağı tablosu hediye etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Mustafa Ceceli, "Bursa'nın en güzel ilçesi Gemlik'te olup da, Bursaspor atkısı takmamak olmaz" diyerek Bursaspor atkılı darbuka şov yaptı. Vokallerine sahneyi bırakan ve davul ile klavyede de yeteneklerini konuşturan Mustafa Ceceli, üç yıl içinde ikinci kez geldiği Gemlik'ten sevgi seli ile ayrıldı.
- Bursa