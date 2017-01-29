Gemlik'te Mübadelenin 94'üncü Yılı Dolayısıyla Tören Düzenlendi

Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan mübadelenin 94'üncü yılı münasebetiyle Gemlik iskelesinde tören düzenlendi.



Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği öncülüğünde düzenlenen anma programında konuşan Dernek Başkanı Ahmet Çakmak, "Bundan 94 yıl önce, 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunan Hükümeti arasında Türkiye'de yerleşik Rum Ortodokslar ile Yunanistan'da yerleşik Türk Müslümanların zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imzalandı. Yunanistan'ın Balkan Savaşı'na katıldığı tarih olan 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren yurtlarını terk etmiş olanları da kapsamına alan bu sözleşme ile yaklaşık 2 milyon insan doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Savaşlarda ve göç yollarında yaşamını yitirenleri saygı ve rahmetle anıyor, çekilen acılar bir daha yaşanmasın diyoruz" şeklinde konuştu.



Gemlik Belediye Başkanvekili Ercan Barutçuoğlu da, "Mübadele öncesinde insanlarımız çok dram yaşamışlar. Her göç bir dram barındırıyor. Ülkelerinden koparılarak başka ülkelerde yaşamak zorunda bırakılanlar var" dedi.



Program, Süleyman Yedek tarafından yapılan duanın ardından denize karanfil atılması ve lokma dağıtımı ile son buldu. - BURSA