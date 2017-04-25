Gemlik'te Bahar Temizliği

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bahar temizliği başladı.



Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, baharla beraber temizlik seferberliği başlattı. Periyodik temizliğin haricinde ilçenin bütün mahalle, cadde ve sokakları temizleniyor. Süpürme, sulama araçları ve ekipler ilçeyi pırıl pırıl yapıyor. Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Bahar temizliği ile Gemlik sokakları pırıl pırıl olacak" dedi. - BURSA