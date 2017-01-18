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Gemlik Dış Ticaretteki Yerini Korudu
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Gemlik Dış Ticaretteki Yerini Korudu

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Kermal Akıt, Gemlik'in dış ticaret hacmi bakımından 2016 yılında mevcut konumunu koruyarak, Türkiye gümrükler sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Gemlik Dış Ticaretteki Yerini Korudu

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Kermal Akıt, Gemlik'in dış ticaret hacmi bakımından 2016 yılında mevcut konumunu koruyarak, Türkiye gümrükler sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Akıt, oda tarafından hazırlanan "2016 Gemlik Dış Ticaret Verileri"ni kamuoyu ile paylaştı.

Dış ticaret birimince hazırlanan verilere göre, 2016'da ithalat ve ihracat arasındaki dengenin korunduğu ve dış ticaret açığı meydana gelmediği belirten Akıt, "Bir önceki yıla göre, ithalatta yüzde 8 artış, ihracatta yüzde 6 oranında azalış görülmektedir." diye konuştu.

GTSO'nun Ticaret Sicili Müdürlüğü verilerini de değerlendiren Akıt, şunları kaydetti:

"2016'da 133 şirket açıldı ve 68 şirket kapandı. 2008'den 2016'ya kadar en az şirket kapanışının 2016 yılında gerçekleştiğini görmekteyiz. Bir önceki yıla oranla şirket kuruluşlarında artış gözlemleniyor. Bu noktada devletimizin sağladığı kredi imkanları, KOSGEB destekleri gibi unsurların etkili olmuştur. Sonuç olarak Gemlik, yine göğsümüzü kabarttı. Dış ticaret işlem hacmi ile Türkiye gümrükler sıralamasında üçüncü sıradaki konumunu korudu. Bizler, devletimizin 2023 yılı hedeflerine giden yolda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. Yeter ki 2017'de sanayici, yatırımcı, tüccar, beklediği istikrar, güven ve huzur ortamını bulsun."

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