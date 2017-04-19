Gemerekli Öğrenciler Sivas'ı Gezecek

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından geleneksel olarak düzenlenen gezi programı etkinlikleri kapsamında Gemerek ilçesinden gelecek öğrenciler misafir edilecek.



Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında her yıl bir ilçenin köy okulu öğrencilerini misafir eden SESOB, bu yıl Gemerek ilçesinden Yurter Özcan Ortakolu öğrencilerini Sivas'ta misafir edecek.



Bu etkinliği her yıl gerçekleştirdiklerini söyleyen SESOB Başkanı Beşir Köksal, tüm ilçelerden öğrencileri gezdirdiklerini son olarak da Gemerek ilçesinden gelecek öğrencileri misafir edeceklerini söyledi. - SİVAS