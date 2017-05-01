Gemerek'te Uçurtma Şenliği Düzenlendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde düzenlenene 2. Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.



Gemerek Kaymakamlığı tarafından Eğerci köyünde düzenlenen 2. Uçurtma Şenliği öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Daha sonra hazırlanan uçurtmalar uçuruldu. Birbirinden güzel uçurtmalarında gökyüzünü renklendirdiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte katılımcılara gözleme, hedik ve ayran ikram edildi.



Şenlikte konuşan Gemerek Kaymakamı Cuma Kılıç uçurtma şenliğini 23 Nisan kutlamalarının ardından yapmayı planladıklarını ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle yapamadıklarını söyledi.



Şenliğe Gemerek Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Ulucanlı, Gemerek Cumhuriyet Savcısı Yunus Uğurer, il genel meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİVAS