Gemerek'te Siyer Konferansı

Gemerek ilçesinde "Peygamber Efendimizin Hayatı" konulu konferans düzenlendi.



Yeniçubuk Anadolu Lisesinde düzenlenen konferansta konuşan ilçe Müftüsü İhsan Öz, peygamberimizin hayatından bölümler aktardığı konuşmasında, "Tarih boyunca baktığımızda iz bırakan yüzlerce insan gelmiştir. Bunlar devlet erkanları, filozoflar, alimlerdir. Ama şüphesiz ki en çok iz bırakanı ümmeti olduğumuz Hz. Muhammet'dir." dedi.



Her insanın yaptığı ibadetlerin yalnızca kendisine faydası olduğuna dikkati çeken Müftü Öz sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dedeniz hacca gitmiş size hiçbir faydası yok. Bu saydığımız ibadetler yalnızca insanın kendisiyle alakalıdır. İnsan için kendisi ne yapmışsa o vardır. Babamızın dedemizin işlediği hayırların bize bir faydası yoktur. Fatih'in İstanbul'u feth etmesinin bize bir faydası yoktur. Onun aldığı sevap da kendisinedir. Bize faydası o toprakların bize kazandırılmış olmasıdır."