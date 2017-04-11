Gemerek'te Askıda Ekmek Uygulaması

Gemerek ilçesinde kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü tarafından 'Askıda Ekmek Var' projesi başlatıldı.



Gemerek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gültekin Tunar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askıda ekmek uygulamasının bir yardımlaşma çağrısı olduğunu söyledi. Bu uygulamanın Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan bir miras olduğunu ifade eden Tunar, "İnsanların hem Alla'ın rızasını kazanmak, hem de yoksulların onurunu kırmadan yapmış oldukları bir yardımlaşma örneğidir. İlçemizde bu projeyi başlattık, esnafımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah yardımlarını kabul eder inşallah." dedi.



Vatandaşların projeye destek vermek için askıyı ekmeksiz bırakmadıklarını dile getiren fırın işletmecisi Tekin Çetinel ise Gemerek Çok Programlı Lisesinin hazırlamış olduğu askıda ekmek projesine fırıncıların da destek verdiğini ifade etti.



Proje sayesinde alan el ile veren elin birbirlerini görmeden buluştuğunu aktaran Çetinel, "Okulumuzun talepleri doğrultusunda hayır sahiplerinin günlük gücüne göre verecekleri ekmekleri Gemerek Kaymakamlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu projeye destek olup, projenin amacına ulaşmasına çalışıyoruz." diye konuştu.