Gemerek Devlet Hastanesi 'D' Statüsüne Yükseltildi

AK Parti Gemerek İlçe Başkanı Hacı Yalçın Gemerek Devlet Hastanesi için 'E1' statüsünden 'D' statüsüne yükseltildiğini söyledi.



Geçtiğimiz yıl 'D' statüsünden 'E1' statüsüne düşürülen ve Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Uzman kadroları kapatılan Gemerek Devlet Hastanesi yeniden 'D' statüsüne yükseltildi.



AK Parti İlçe Başkanı Hacı Yalçın yaptığı açıklamada, "Gemerek Devlet Hastanesi E1 den D statüsüne geçmiştir. Uzman hekim sayısı ve uzman hekim gelmesi sıkıntısı ortadan kalkmıştır. Gemerek Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının yapılarak hizmete girmesiyle birlikte hastaneyi inşallah Şarkışla Devlet Hastanesi gibi C statüsüne çıkaracağız" dedi. - SİVAS