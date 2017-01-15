Geliştiren Anne-baba" Söyleşisi

Kayseri'de, sosyolog yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile sosyolog Polat Doğru'nun katılımıyla "Geliştiren Anne-Baba" konulu söyleşi düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyece Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Cüceloğlu, adil ve güçlü bir toplum olabilmenin yolunun, çocuklara nasıl davranıldığından geçtiğini belirtti.



Türkiye'nin önemli sorunları olduğunu ancak bunların çözülebileceğini dile getiren Cüceloğlu, "Adil ve güçlü bir aile, adil ve güçlü bir sınıf ortamı adil ve güçlü toplumu oluşturur. İki insanın birbirleriyle karşılaşması halinde iletişim başlar. Çocuklara, onların 'küçük insanlar' olduğu bilinciyle yaklaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Sosyolog Doğru da söyleşide insan ilişkilerinde yaşanan sorunları ele aldı.



Söyleşilerin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Cüceloğlu ve Doğru'ya Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yeni çıkardığı "Şehir Kültür Sanat" dergisi ile çiçek hediye etti.