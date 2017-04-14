Gelişimde Kısa Oyun Festivali
Gelişim Kolejinde düzenlenen 5. Kısa Oyun Festivali 12 okulun katılımıyla gerçekleşti.
Festival Açılışı Tiyatro, Dizi ve Sinema Oyuncusu Devin Özgür ÇINAR'ın söyleşisiyle başladı.Jüri üyeliklerini Devlet Tiyatrosu Oyuncuları, Hülya Savaş, Yusuf Köksal, Neşe Arat, Hande Gürler, Özkan Gezgin ve Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen'in yaptığı festivalde
En İyi Dekor Ödülünü Özel Maya Ortaokulu İncek Şubesi
En İyi Kostüm ödülünü Tire Özel Özdaş Ortaokulu
En İyi Yazar, En iyi Yönetmen ve En iyi Oyun ödüllerini Özel Maya Ortaokulu Oran Şubesi
Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülünü Özel İzmir Ortaokulu Öğrencisi Muhammed Emir Uğurlu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü – Büyükçiğli Özel Türk Ortaokulu Öğrencisi Hüseyin Arda ŞENEROL
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Özel Gelişim Ortaokulu Öğrencisi Atakan AMUK
Umut Vaat Eden Kız Oyuncu ödülünü Tire Özel Özdaş Ortaokulu Öğrencisi Eylül Güreşen ve Yaren VURGUN
En İyi Yardımcı Kız Oyuncu ödülünü– Özel Öbek Bayraklı Boğaziçi Ortaokulu Öğrencisi Elif Naz ÇAMKIRAN
En İyi Kız Oyuncu ödülünü Özel SEV Ortaokulu Öğrencisi Lara CORSİNİ
Jüri Özel Ödülünü Özel 21. yy. Karşıyaka Ortaokulu aldı.