Gelişimde Kısa Oyun Festivali

Festival Açılışı Tiyatro, Dizi ve Sinema Oyuncusu Devin Özgür ÇINAR'ın söyleşisiyle başladı.Jüri üyeliklerini Devlet Tiyatrosu Oyuncuları, Hülya Savaş, Yusuf Köksal, Neşe Arat, Hande Gürler, Özkan Gezgin ve Prof. Dr. Selda Kulluk Yerdelen'in yaptığı festivalde

En İyi Dekor Ödülünü Özel Maya Ortaokulu İncek Şubesi

En İyi Kostüm ödülünü Tire Özel Özdaş Ortaokulu

En İyi Yazar, En iyi Yönetmen ve En iyi Oyun ödüllerini Özel Maya Ortaokulu Oran Şubesi

Umut Vaat Eden Erkek Oyuncu Ödülünü Özel İzmir Ortaokulu Öğrencisi Muhammed Emir Uğurlu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü – Büyükçiğli Özel Türk Ortaokulu Öğrencisi Hüseyin Arda ŞENEROL

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Özel Gelişim Ortaokulu Öğrencisi Atakan AMUK

Umut Vaat Eden Kız Oyuncu ödülünü Tire Özel Özdaş Ortaokulu Öğrencisi Eylül Güreşen ve Yaren VURGUN

En İyi Yardımcı Kız Oyuncu ödülünü– Özel Öbek Bayraklı Boğaziçi Ortaokulu Öğrencisi Elif Naz ÇAMKIRAN

En İyi Kız Oyuncu ödülünü Özel SEV Ortaokulu Öğrencisi Lara CORSİNİ

Jüri Özel Ödülünü Özel 21. yy. Karşıyaka Ortaokulu aldı.

