Facebook Etkinliği



Gelişim v3.0, alanlarında parmakla gösterilen isimlerinden olan konuklarımızın bugün bulundukları noktaya nasıl geldiklerinden bahsedip soruları cevaplayacakları, 27-28-29 Aralık tarihlerinde olmak üzere günde 3 oturumdan 3 günde toplam 9 oturum sürecek bir etkinliktir. Tüm oturumların Beytepe Kampüsünde Mehmet Akif Ersoy salonunda gerçekleşeceği etkinliğimiz, Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olan olmayan, dileyen herkesin katılımına ücretsiz bir şekilde açıktır.



Şu ana kadar açıklanan 5 katılımcımız var, bunlar:



Daron Yöndem, Şadi Evren Şeker, İnci Özdil, Emel Işık Bengöz ve Pera grubudur.