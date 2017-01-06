Gelişim Koleji Pivot Fatih'i Kadrosuna Kattı

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Gelişim Koleji, Düzce Belediyespor'dan Fatih Eravcı ile sözleşme imzaladı.



30 yaşındaki deneyimli pivot, ligin ilk yarısında Düzce'de 8.2 sayı, 5 ribaunt ortalamasıyla forma giydi. Daha önce Oyak Renault, Başkent Gençlik, Akhisar Belediyespor ve Mondi Melikşah Ünivesitesi'nde görev yapan 2.08 boyundaki oyuncu, geçen sezonu Adanaspor'da tamamlamıştı. Bu arada Fatih Eravcı'nın gelmesinin ardından Cengiz Aydın Ergen ile yollar ayrıldı.





- İzmir