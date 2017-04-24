Gelişim Koleji'nde Çocuk Karnavalı

Okul Aile Birliği işbirliği ile gerçekleşen organizasyon, okulöncesi ve ilkokul öğrencilerinin şarkıları, dans kulüplerinin gösterileri ve konuk olan Menemen Doğa Köy Halk Dansları ekibinin Zeybek oyunu ile büyük bir coşku içerisinde başladı.

Gelişim Koleji Anaokullarının kuruluşunun 30.yılı kutlamasının da gerçekleştiği şenlikte çocuklar için eğlenceli oyun ve etkinliklerin yanı sıra aile katılımlı oyunlar da büyük ilgi gördü. Yüze yakın kurum ve kuruluşun standlarını gezen ve etkinliklerine katılan 3000 e yakın Gelişimli coşkulu bir gün geçirdiler.

