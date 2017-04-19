Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce gelişi güzel sıkılan kurşunlar eve zarar verdi.



Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Yanık yaylasında A.F.'ye ait yayla evine kimliği henüz bilinmeyen kişi yada kişilerce gelişi güzel ateş edildi. Ateş edilmesi sonrasında evde maddi hasar meydana geldi. Kurşun çekirdekleri evin içinde bulan ev sahibi konuyla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi. - SAKARYA