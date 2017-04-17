Gelişen Teknoloji Eşref Ustayı Bekar Bıraktı

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan ve 40 yıldır çakmak tamiri yaparak ekmeğini kazanan 64 yaşındaki Eşref Sağlam, teknoloji ve Çin malları mağduru olduğunu söyledi. Söke'de Köprübaşı'nda gençliğinden bu yana çakmak tamiri yapıp çakmaklara gaz doldurarak evlenecek para biriktirmeye çalıştığını belirten Eşref Sağlam, yuva kurup düzenli bir hayat yaşamak isteyen gençlerin iyi okumasını ve okurken de mutlaka meslek edinmesini tavsiye etti.



Aydın'ın en kalabalık ilçelerinden biri olan Söke'de 1977 yılından bu yana çakmak tamiri ve çakmaklara gaz doldurarak ekmek parası kazanmaya çalıştığını belirten Eşref Sağlam, "Bir zamanlar çakmak servet gibiydi. Nasıl şimdi insanlar telefonunu tamir ettiriyor ve bakımını yaptırıyor ise eskiden çakmaklar da aynı durumda idi. Gençlik yıllarımda çakmak tamirciliğine başladım. Özellikle Söke'nin pazarının kurulduğu günlerde köylerden gelenlerle birlikte yoğun bir gün yaşar bazı günler gelen işleri bitiremediğimiz olurdu. Teknoloji ve ulaşım gelişti. Önce çakmakların değeri düştü. Tamirat bitti. Sadece gaz doldurmaya başladık. Çin malları da yaygınlaşınca kimse çakmak tamir ettirmez hatta gaz bile doldurmaz oldu. Eskiden bir sürü tamirci olur herkes ekmek kazanırdı. Şimdi bir elin parmak sayısı kadar çakmakçı yok ama yine de para kazanamıyoruz" dedi.



"Çin malları ve teknoloji bizi bekar bıraktı"



Her genç gibi kendisinin de evlilik hayalleri olduğunu ancak 40 yıldır bir türlü evlenebilecek parayı biriktiremediğini belirten Eşref Sağlam, "24 yaşımdan bu yana evlilik hayali kuruyorum. İşe başladıktan sonra hep bir gün evlilik yapma umuduyla para biriktirdim. Ancak işler kötü gidince elde avuçta para kalmadı. Umudumu uzun süre kaybetmedim. Ama Çin malları yaygınlaştıkça bizim evlilik hayalleri düşmeye başladı. Herkes teknoloji ve rekabetin keyfini yaşıyor ama ben teknoloji ve Çin malları mağduru oldum. Bu yaştan sonra da evlilik nasip olur mu bilemiyorum ama yine de umudumu kaybetmemeye çalışıyorum" diye konuştu. - AYDIN