Geliri Eğitime Aktarılacak Dev

Yapı Kredi World'ün çok sevilen maskotu Vadaa'nın dev peluş oyuncağının GittiGidiyor üzerinden açık artırma satışı sürüyor.

20 Ocak'a kadar devam edecek ve yoğun ilgi gören açık artırma 25 bin TL'ye ulaşmış durumda. Yapı Kredi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) işbirliğinde yürütülen projeden, elde edilecek gelir eğitime aktarılacak.

Yapı Kredi Grup Direktörü Serkan Ülgen, Vadaa oyuncaklarının satışıyla eğitime katkının amaçlandığı TEGV işbirliğinden son derece mutlu olduklarını belirtirken şu değerlendirmede bulundu: "Dev Vadaa oyuncağı satışını ilk olarak geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi World'ün 15 yıldır ana sponsoru olduğu Marka Konferansı'nda gerçekleştirdik. Bu sayede TEGV eğitim parklarındaki 333 çocuğun 1 yıllık eğitim masrafını karşıladık. İkinci dev oyuncağımızı da GittiGidiyor üzerinden açık artırma yoluyla satışa sunduk. Kısa süre içerisinde çok büyük bir ilgiyle karşılanan dev Vadaa için satış teklifi 25 bin TL oldu. Açık artırmanın sona ereceği 20 Ocak 2017 tarihinde en yüksek teklifte bulunan bir eğitim gönüllüsüne dev Vadaa oyuncağının satışını gerçekleştireceğiz. Elde edeceğimiz geliri de TEGV'e aktaracağız. Çocukların eğitimine katkı sağlamayı amaçladığımız bu iş birliğimizde gördüğümüz destek ve ilgi bizi çalışmalarımızda daha da motive ediyor. Eğitime verdiğimiz desteğe farklı projelerimiz ile devam edeceğiz."