Gelinlik ve Damatlıklarıyla Oy Kullandılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düğün tarihi anayasa değişikliği halk oylamasıyla aynı güne denk gelen Uğur-Bernay Dadal Helvacı çifti, oy kullanmaya gelinlik ve damatlıklarıyla geldi. Sarıgöl'de dünyaevine giren çift, düğün arasında sandık başına giderek, oylarını kullandı. Nikah salonundan gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan Uğur-Bernay Dadal Helvacı çifti düğün töreni öncesi, gelin arabasıyla Sarıgö...