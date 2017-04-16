Gelinlik ve Damatlıklarıyla Oy Kullandılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düğün tarihi anayasa değişikliği halk oylamasıyla aynı güne denk gelen Uğur-Bernay Dadal Helvacı çifti, oy kullanmaya gelinlik ve damatlıklarıyla geldi.

Gelinlik ve Damatlıklarıyla Oy Kullandılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düğün tarihi anayasa değişikliği halk oylamasıyla aynı güne denk gelen Uğur-Bernay Dadal Helvacı çifti, oy kullanmaya gelinlik ve damatlıklarıyla geldi. Sarıgöl'de dünyaevine giren çift, düğün arasında sandık başına giderek, oylarını kullandı. Nikah salonundan gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan Uğur-Bernay Dadal Helvacı çifti düğün töreni öncesi, gelin arabasıyla Sarıgö...

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