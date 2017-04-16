Gelinlik ve Damatlıkla Sandık Başına Gittiler

SAKARYA/ Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün tarihi anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla aynı güne denk gelen çift, oy kullandıktan sonra düğün yaptı.



Düğün günü olarak 16 Nisan'ı belirleyen Okan ve Sümeyye Ayder çifti, düğün töreninden önce sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.



Cebek Mahallesi'ndeki boş bir binada kurulan 1011 numaralı sandıkta oy kullanan gelin ve damat, vatandaşların ilgi odağı oldu.



Ayder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün gününü önceden belirlediklerini ifade ederek, "Referandum, düğün günümüze denk geldi. Davetiyelerimizi önceden bastırdığımız için tarihi değiştiremedik. Geldik, vatandaşlık görevimizi yaptık, hayırlısı olsun." diye konuştu.



Çift, oy kullanma işleminin ardından yaklaşık 6,5 ay önce Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan damadın kardeşi Piyade Er Gökhan Ayder'in mezarını ziyaret etti.



Burada dua eden Ayder çifti, daha sonra 2 Eylül 2016'da Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız'ın aynı mahalledeki mezarına ziyarette bulundu.



Çift, ziyaretin ardından düğünün yapıldığı Cebek Mahallesi'ndeki damadın babaevine geçti.



Zonguldak



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 7 ay önce düğün tarihlerini 16 Nisan olarak belirleyen Kübra ve Uğur Çarşambalı çifti, nikahları kıyıldıktan sonra gelinlik ve damatlıklarıyla sandık başına gitti.



Genç çift, İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandı. Okul içerisine giren çifti, oy kullanmaya gelen vatandaşlar ile sandık görevlileri alkışlarla kutladı.



Damat Uğur Çarşambalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün merasimlerinin halk oylamasına rastlamasının güzel bir tesadüf olduğunu belirterek, kendilerine ilgi gösterenlere teşekkür etti.



AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da genç çifti oy kullandıkları ana kadar yalnız bırakmadı.



Milletvekili Çaturoğlu, "Bu önemli ve güzel günde dahi demokrasinin gereğini yerine getiren çiftimizi kutluyorum." dedi.



Çift, oylarını kullandıktan sonra gelin arabasına binerek okuldan ayrıldı.