Gelinlik ve damatlıkla oy kullandılar



ÇORUM - Çorum'da düğünü referandum gününe denk gelen Sümayra Balcı Boduç, düğün törenleri öncesi eşi eşi Alpdoğan Boduç ile okula gelerek oyunu kullandı.

Cumhuriyet Okulunda bulunan 1358 nolu iki heyecanı birlikte yaşadı. Damat Alp Doğan Boduç, eşi Sümeyra Balcı'yı sabah saatlerinde baba evinden alır almaz oy kullanmak için sandık başına götürdü. Evlilik kararını çok önceden aldıklarını dile getiren damat Alp Doğan Boduç, "Dügün törenini Türkiye'nin yeni bir geleceğinin olacağı günü seçtik özellikle. Gelecekte Bu gelecekte de bir alenin kurulmasına vesile olacak. Allahın izniyle de ilk adımı atmış oluyoruz. Oyumuzu kullandık. Sabah evet dedik, akşamda ikinci defa evet diyeceğiz.Allahın izniyle güzel bir gelecek yaşamayı diliyoruz"

Gelin Rümeysa Balcı Boduç ise, vatanı ve milleti için evet demeye geldiğini belirterek, "İyi bir geleceğimiz olmasını istiyoruz. İnşallah hayırlısıyla evet diyoruz. Bugün ilke veti söyledim. Akşam'da ikinci eveti söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ)